Mali zorlu maçta kazandı turu atladı

Afrika Uluslar Kupası son 16 karşılaşmasında Mali, Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Mali'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Edmond Tapsoba (kk) ve 47. dakikada Lassine Sinayoko, Burkina Faso'nun tek golünü ise 57. dakikada penaltıdan Bertrand Traore kaydetti.
Mali, çeyrek finalde Fildişi Sahilleri ile karşılaşacak.
Mali'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Edmond Tapsoba (kk) ve 47. dakikada Lassine Sinayoko, Burkina Faso'nun tek golünü ise 57. dakikada penaltıdan Bertrand Traore kaydetti.
Mali, çeyrek finalde Fildişi Sahilleri ile karşılaşacak.