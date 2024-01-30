Mali zorlu maçta kazandı turu atladı

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Mali, Burkina Faso'yu 2-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mali zorlu maçta kazandı turu atladı
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30 Ocak 2024 22:00
Afrika Uluslar Kupası son 16 karşılaşmasında Mali, Burkina Faso'yu 2-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Mali'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Edmond Tapsoba (kk) ve 47. dakikada Lassine Sinayoko, Burkina Faso'nun tek golünü ise 57. dakikada penaltıdan Bertrand Traore kaydetti.

Mali, çeyrek finalde Fildişi Sahilleri ile karşılaşacak.

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