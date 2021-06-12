Malatyaspor'da 7 transfer kararı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da yönetim, olağan mali genel kurul toplantısının ardından transfer çalışmalarını daha da hızlandırarak, ilk etapta 7 oyuncuyla anlaşmayı planlıyor.

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Malatyaspor'da 7 transfer kararı
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12 Haziran 2021 14:34
Teknik direktör İrfan Buz ile bir yıllık anlaşma yaptıktan sonra transfer çalışmalarına başlayan Yeni Malatyaspor yönetimi, kadrosuna kaliteli oyuncular katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları yaşamak istemeyen ve nokta transferler yapmak isteyen sarı siyahlı yönetim, bu noktada ince eleyip sık dokuyor.

14 ya da 15 oyuncuyla anlaşmayı planlayan ve bu noktada şu ana kadar 12 oyuncuyla görüşen yönetim, bu oyunculardan en az 7'siyle mali genel kurul sonrası anlaşmak istiyor.

Yeni Malatyaspor'un transfer listesinde Macar golcü Filip Holender, Fransız santrafor Aboubakar Kamara, ileri uç oyuncusu Famara Diedhiou, sol bek Oussama Haddadi, on numara Yesus Cabrera, sağ bek Emilio Nsue, orta saha oyuncusu Alper Potuk gibi oyuncular yer alıyor

Kaynak: Busabahmalatya

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