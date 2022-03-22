Malatyalılar'dan Sadık'a tepki: 'Paranı biz verelim'

Geçtiğimiz gün oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Kasımpaşaspor maçında taraftarlara yönelik skandal bir harekette bulunan Yeni Malatyaspor defans oyuncusu Sadık Çiftpınar'ra Derebeyli taraftarlardan tepki geldi.



Taraftarlar derneği tarafından yapılan açıklamada, "Takımımızın son yıllarda yaşadığı her türlü sıkıntılara rağmen iyisinde kötüsünde bulunduğu konuma takılı kalmadan varlığı daim olsun diye mücadele ettik. Futbolcularımızın kötü oyun sergilemelerine takılmadan hep kendilerine destek olduk. Yıllarca bu takımın ekmeğini yiyen ve belli bir ivme kazanan Futbolcu Sadık Çiftpınar'ın Kasımpaşa maçında yaptığı mesnetsiz hareketini bunca verdiğimiz desteğe karşı yapılmış bir hakarettir." denildi.



Açıklamanın devamında, "Bir hakaretten daha fazla bütün Malatya halkına karşı yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Bunun asla ve asla özrü olamaz. Sadık 7,8 aydır maaş almıyor diye Malatya halkına, Malatya taraftarına mide bulandıran hareketi para için yaptıysa kusura kalmasın kimsenin parası bizde kalmaz. Bizler Malatyaspor taraftarlar derneği olarak söz veriyoruz. Bütün alacaklarını bir şartla karşılamayı taahhüt ediyoruz. Kabul ediyorsa bize ulaşabilir." ifadeleri kullandı. (Yeni Malatya Gazetesi)





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