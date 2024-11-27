Malatya'da amatör maçta kavga çıktı!

Malatya'da oynanan Malatya Konakspor - 1966 Malatya Gençlikspor maçında çıkan tartışma taraftarların da karışmasıyla kavgaya dönüştü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Malatya'da amatör maçta kavga çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 17:17
Malatya'da oynanan amatör futbol müsabakasında tribünden atlayan taraftarlar sahayı birbirine kattı. Çıkan olaylarda; 1966 Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu tribünden gelen taşın başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Malatya 1'inci Amatör Küme Futbol Ligi'nde hafta sonu oynanan Malatya Konakspor - 1966 Malatya Gençlikspor mücadelesinin uzatma dakikalarında hakemin verdiği faul kararı nedeniyle iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışma, tribünden sahaya atlayan taraftarların da karışması ile kavgaya dönüştü. 1966 Malatya Gençlikspor futbolcusu Musa Gündoğdu tribünden gelen bir taşın başına isabet etmesiyle yaralandı. Jandarmanın müdahale ile sonlanan kavgada yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye gönderildi. Hakem ise karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi ve Malatya Konakspor, rakibi 1966 Malatya Gençlikspor'u 2-1 mağlup etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery