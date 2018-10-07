'de yılın en büyük maçlarından birindeilekarşı karşıya geldi. 8. hafta mücadelesi, Liverpool'un evi Anfield'da oynandı ve golsüz sona erdi.Karşılaşma hücum anlamında büyük potansiyel taşıyan iki takımın beklentilerin bir hayli altında oyun oynaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşattı. Liverpool ve Manchester City, 2 isabetli şutla maçı tamamladı.Maçın kaderini ise, Manchester City'debelirledi. 85. dakikada Virgil van Dijk'ın yaptığı müdahale sonrasında Manchester City penaltı kazandı. Topun başına gelen Riyad Mahrez, topu farklı şekilde üstten dışarı gönderdi ve 3 puan şansını elinin tersiyle itti.Beraberliğin ardından iki takım da 6 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilmezliğini sürdürdü ve 20'şer puanla zirvede Chelsea ile birlikte yer aldı.İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City evinde Burnley ile karşılaşacakken, Liverpool ise deplasmanda Huddersfield'a konuk olacak.