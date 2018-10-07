  •  
    Ve Terim talimatı verdi, maaşa yüzde 500 zam!
  •  
    İşte F.Bahçe'nin yeni sponsoru! Açıklamıştı...
  •  
    Galatasaray düğmeye basıyor! Resmi teklif...
  •  
    Ali Koç: "Cocu kalacak" Wenger ve Blanc ise...
  •  
    Beşiktaş'ta Ljacic şoku!.. Sırbistan'dan haber var

Mahrez kaderi çizdi; dev maç sessiz sona erdi!

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Manchester City arasında oynanan maç 0-0 sona erdi.

Kaynak: Sporx.com
Mahrez kaderi çizdi; dev maç sessiz sona erdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2018 20:24
İngiltere Premier Lig'de yılın en büyük maçlarından birinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. 8. hafta mücadelesi, Liverpool'un evi Anfield'da oynandı ve golsüz sona erdi.

Karşılaşma hücum anlamında büyük potansiyel taşıyan iki takımın beklentilerin bir hayli altında oyun oynaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşattı. Liverpool ve Manchester City, 2 isabetli şutla maçı tamamladı.

Maçın kaderini ise, Manchester City'de Riyad Mahrez belirledi. 85. dakikada Virgil van Dijk'ın yaptığı müdahale sonrasında Manchester City penaltı kazandı. Topun başına gelen Riyad Mahrez, topu farklı şekilde üstten dışarı gönderdi ve 3 puan şansını elinin tersiyle itti.

Beraberliğin ardından iki takım da 6 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilmezliğini sürdürdü ve 20'şer puanla zirvede Chelsea ile birlikte yer aldı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City evinde Burnley ile karşılaşacakken, Liverpool ise deplasmanda Huddersfield'a konuk olacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için