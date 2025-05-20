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Mahmut Uslu, kongre için imza verdi!

Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi

calendar 20 Mayıs 2025 17:30
Mahmut Uslu, kongre için imza verdi!
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Mahmut Uslu'dan yeni bir hamle geldi. 

Sarı-Lacivertliler'in eski yöneticilerinden Uslu, kongre için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.

Uslu, başkan Ali Koç'un eylül ayında kongre kararı almasının ardından şu açıklamayı yapmıştı;

"Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa perşembe günü imza vereceğimi yaptığım basın toplantısında söylemiştim. Bu açıklama üzerine imzamı salı günü vereceğim. Bu vesileyle bir an önce imza toplanması ve en çabuk şekilde olağanüstü kongre kararı alınması düşüncesindeyim."

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