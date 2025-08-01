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Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!

Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş ile ilgili konuştu.

calendar 01 Ağustos 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2025 22:31
Fotoğraf: Imago
Mahmudu Bajo'nun menajerinden Beşiktaş açıklaması!
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Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a transfer olan genç oyuncu Mahmudu Bajo'nun menajeri Modou Beyai, Beşiktaş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Foday Fo'ya konuşan Beyai, siyah-beyazlı kulüple her konuda anlaştıklarını ancak son anda geri adım atıldığını söyledi.

Menajer Beyai, süreci şu sözlerle özetledi:



"BİZE BEKLEYİN DENİLDİ"

"Beşiktaş ile tüm şartlarda anlaşmıştık, geriye sadece uçağa binmek kalmıştı. Ancak yola çıkarken bize 'bekleyin' denildi. O andan itibaren bir şeylerin ters gittiğini anladım."

BAJO TEPKİ GÖSTERMEDİ

Yaşananlara rağmen oyuncusunun profesyonelliğini koruduğunu belirten Beyai, "Bajo sakinliğini bozmadı, odaklandı. Şansının yine de geleceğine inandı ve Kızılyıldız'a imza attı" dedi.

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