Madrid'den United'ın iki ismine kanca

Şampiyonlar Ligi ve La Liga'ya istediği gibi başlangıç yapamayan Real Madrid, sakatlıklarla da boğuşuyor.Özellikle defans hattında; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba ve Ferland Mendy'nin uzun süreli sakatlıklarıyla defans derinliğinde problem yaşayan Madrid ekibi, Manchester United'dan iki ismi gözüne kestirmiş durumda.The Sun'ın haberine göre Real Madrid, Arjantinli stoper Lisandro Martinez ve Portekizli bek oyuncusu Diego Dalot'yu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.Manchester United'ın çiçeği burnunda teknik direktörü Ruben Amorim ise Arjantinli oyuncunun ayrılmasına sıcak bakıyor.Bilgilere göre, Carlo Ancelotti'nin kadrosuna katmak istediği Premier Lig oyuncuları Dalot ve Martinez ile de sınırlı değil.İspanyol temsilcisi, Liverpool forması giyen Trent-Alexander Arnold ve Tottenham'dan Cristian Romero ile de ilgileniyor.