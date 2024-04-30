Maccabi Tel-Aviv kazandı seride öne geçti

EuroLeague Play-Off karşılaşmasında Maccabi Tel-Aviv, Ergin Atamanlı Panathinaikos'u 85-83 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; euroleague.net
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Maccabi Tel-Aviv kazandı seride öne geçti
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30 Nisan 2024 22:07
Son güncelleme 30 Nisan 2024 22:41
THY EuroLeague Play-Off 3. maçında Maccabi Tel-Aviv, Belgrad'da oynanan karşılaşmada Panathinaikos'u 85-83 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 23-11 önde geçen ev sahibi Maccabi Playtika Tel Aviv, devre arasına 46-37 üstün gitti.

İsrail ekibi, ikinci yarıda skora ortak olmaya çalışan Panathinaikos AKTOR karşısında üçüncü çeyreği de 67-56 önde bitirdi. Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR, bir ara 18 sayı geriye düştüğü maçın son dakikasında skoru eşitlemeyi başardı: 83-83. Maccabi Playtika Tel Aviv, bitime 2 saniye kala Lorenzo Brown'ın serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 85-83 galip geldi ve play-off çeyrek final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.

Maccabi Playtika Tel Aviv'de Josh Nebo 22 sayı ve 9 ribaunt, Lorenzo Brown 16 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarları oldu.

Panathinaikos AKTOR'da Kendrick Nunn'ın 25 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. İkinci maçta 29 sayıyla yıldızlaşan Kostas Sloukas ise bu karşılaşmada skor üretemedi.

Serinin 4. maçı 2 Nisan Perşembe Günü yine Belgrad'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

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