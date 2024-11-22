Macaristan Uluslar Ligi'nde ne yaptı?

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 22.03.2024 Budapeşte Özel 0-1 18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi 0-2 03.09.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi 0-1 26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1 16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3 12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0 07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0 06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2 05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4 16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1 04.04.1984 İstanbul Özel 0-6 22.09.1982 Györ Özel 0-5 29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2 19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play-off'ta karşı karşıya gelecek.A Milli Takım, mart ayında oynanacak maçlarda Macaristan ile ilk maçı sahasında oynayacak ve rövanşta deplasmana gidecek.Milli takım, ilk maçında 20 Mart 2025'te Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, rakibiyle 23 Mart 2025'te de deplasmanda karşılaşacak.Macaristan, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grupta'ta; Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile birlikte yer aldı.Macaristan, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı.6 puanla grubunu üçüncü sırada bitiren Marco Rossi'nin ekibi Macaristan, play-off'ta A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.Almanya 5-0 MacaristanMacaristan 0-0 Bosna HersekMacaristan 1-1 HollandaBosna Hersek 0-2 MacaristanHollanda 4-0 MacaristanMacaristan 1-1 AlmanyaMacaristan; Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise; Almanya, İsviçre ve İskoçya ile aynı grupta yer almıştı. İsviçre'ye 3-1, Almanya'ya 2-0 kaybeden Macarlar, İskoçya'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen EURO2024'te üst tura çıkamamıştı.Macaristan Milli Takımı'nın en önemli ismi olarak Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Roland Sallai de takımın önemli isimlerinden biri. Macaristan'da ayrıca Leipzig forması giyen kaleci Peter Gulacsi ve yine aynı takımda oynayan savunma oyuncusu Willi Orban düzenli olarak forma giyiyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan ile tarihinde 15 kez karşılaştı.İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.Türkiye ile Macaristan arasındaki son maç 22 Mart 2024'te Budapeşte'de oynandı. Hazırlık karşılaşmasını Macarlar 48. dakikada Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.