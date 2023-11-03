MAÇ ÖZETİ: Valencia 79-71 ALBA Berlin

THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Valencia ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Pabellon Municipal'de oynanan karşılaşmayı Valencia 79-71'lik skorla kazandı.



Valencia'da Semi Ojeleye, 19 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu.



Bu sonuçla birlikte Valencia 6 maç sonunda beşinci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ALBA Berlin, 6 maç sonunda bir galibiyette kaldı.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ



