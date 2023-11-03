MAÇ ÖZETİ: Valencia 79-71 ALBA Berlin

THY EuroLeague 6. hafta maçında Valencia, sahasında ALBA Berlin'i 79-71 mağlup ederek iyi gidişatını sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
Abone Ol
MAÇ ÖZETİ: Valencia 79-71 ALBA Berlin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2023 00:57
THY EuroLeague'in 6. hafta maçında Valencia ile ALBA Berlin karşı karşıya geldi. Pabellon Municipal'de oynanan karşılaşmayı Valencia 79-71'lik skorla kazandı. 

Valencia'da Semi Ojeleye, 19 sayı ve 7 ribaunt ile galibiyetin mimarı oldu. 

Bu sonuçla birlikte Valencia 6 maç sonunda beşinci galibiyetini elde etti. Konuk ekip ALBA Berlin, 6 maç sonunda bir galibiyette kaldı. 

İŞTE MAÇIN ÖZETİ  

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery