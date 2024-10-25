MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 95-72 Kızılyıldız

THY EuroLeague 5. hafta maçında Real Madrid, evinde Kızılyıldız'ı 95-72 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 95-72 Kızılyıldız
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25 Ekim 2024 03:20
THY EuroLeague 5. hafta maçında Real Madrid, evinde Kızılyıldız'ı 95-72 mağlup etti.

Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile öne çıkarken, Facundo Campazzo 13 sayı 6 asist ile mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid 3. galibiyetini alırken, Kızılyıldız 3 galibiyette kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ


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