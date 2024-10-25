MAÇ ÖZETİ: Real Madrid 95-72 Kızılyıldız

THY EuroLeague 5. hafta maçında Real Madrid, evinde Kızılyıldız'ı 95-72 mağlup etti.
Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile öne çıkarken, Facundo Campazzo 13 sayı 6 asist ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 3. galibiyetini alırken, Kızılyıldız 3 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ
Real Madrid'de Dzanan Musa 17 sayı ile öne çıkarken, Facundo Campazzo 13 sayı 6 asist ile mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid 3. galibiyetini alırken, Kızılyıldız 3 galibiyette kaldı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ