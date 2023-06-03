Maaşını bir sezonda üçe katladı!

32 maçta 17 gol ve 4 asistle oynayan Cenk Tosun'un 10 milyon TL olan maaşı, opsiyonun devreye girmesiyle 18'e çıktı. Yeni sözleşmede bu rakamın 30 milyon TL civarında olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Maaşını bir sezonda üçe katladı!
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03 Haziran 2023 10:21
Son güncelleme 03 Haziran 2023 10:22
Cenk Tosun, yaşadığı uzun sakatlıkların ardından geçen yaz Beşiktaş'a dönerken 1+1 yıllık kontrata ve 10 milyon TL garanti ücrete imza atmıştı.

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesiyle küllerinden doğan yıldız futbolcu, sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi sonrasında 18 milyon TL'lik maaşa hak kazandı.

Siyah-beyazlı yönetim de 32 maçta 17 gol, 4 asist katkısı veren Tosun Paşa'nın performansını karşılıksız bırakmayarak ücret konusunda gönlünü yapacak.

Anlaşması 2 sezon uzatılacak olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, yeni maaşının 30 milyon TL civarında olması bekleniyor. Böylelikle geçtiğimiz sezona 10 milyon TL ile başlayan Cenk Tosun'un alacağı ücret, bu sezon gösterdiği üst düzey performansla üç katına çıkmış olacak. 
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