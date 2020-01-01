Maaş sınırı, 3-12 milyon dolar arası bir düşüş görebilir!

NBA'in maaş sınırının, 3 milyon ila 12 milyon dolar "arasında bir yerde" düşüş görmesinin beklendiği açıklandı.



San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau'ya göre, maaş sınırının önümüzdeki sezon 3 ila 12 milyon dolar arasında bir miktarda düşmesi bekleniyor:



"Lig kaynakları, sınırdaki düşüşü 3 milyon ile 12 milyon dolar arasında herhangi bir yere koydular. Sınır 10 milyon dolar düşerse, Warriors'ın 180 milyon dolar civarında olması beklenen tüm kadrosuna kıyasla, 15 milyon dolar daha fazla vergi ödemesi gerekebilir."



Takımlar, özellikle Aralık ve Ocak ayları arasında başlaması öngörülen yeni sezon için arenalarda taraftar bulunmaması beklentisiyle, önümüzdeki sezon için planlarını buna göre değiştirmek zorunda kalacaklar.



Sonuç olarak, öngörülen maaş sınırı büyük bir düşüşe geçerse, birçok takım ağır faturalarla karşı karşıya kalacak. Bu bağlamda, birçok analist, birkaç ekibin vergi sınırının altına çekmek için bazı nakit tasarrufu sağlayan işlemler veya başka hamleler yaptığını görmeyi bekliyor.



