Luka Modric: 'Çok kötü oynadık'

Luka Modric, Türkiye'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.



Modric yaptığı açıklamada, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Bu bizi biraz sarstı ama rakibimiz hak etti. Bizden çok daha iyi oynadılar. Oldukça kötüydük, uzun zamandır da böyle oynadığımızı hatırlamıyorum. Her şey elimizde bir sonraki maça çıkıp çok daha iyi oynamalıyız." dedi.



"KİMSE SUÇLANMAMALI"



Yenilen gol ile ilgili konuşan Livakovic, "Kimseyi suçlamamalıyız. Hatalar da oyunun bir parçası. Livakovic golden önce üç önemli kurtarış yaptı. Artık önümüze bakalım, Galler'e iyi hazırlanmalıyız çünkü bu maç artık çok önemli." ifadelerini kullandı.



"TÜRKLER BİZİ ŞAŞIRTMADI"



Türkiye'nin kaliteli bir takım olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Türkler bizi şaşırtmadı. Kaliteli bir takım olduklarını biliyorduk. Kaybettik, bazen bu tür kayıplar oluyor. İtiraf etmeliyiz ki rakibimiz bizden daha iyiydi." şeklinde konuştu.



"PANİĞE GEREK YOK"



Son olarak Modric, "Paniğe gerek yok. Kendimize güveniyoruz. Zorlu maçlarımız var. Özellikle de Galler'e karşı hata yapma şansımız yok." diyerek sözlerini noktaladı.



