Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, FIBA Dünya Kupası'nda Slovenya milli takımıyla altın madalya kazanmak istediğini söyledi.



Yakın zamanda basına açıklamalarda bulunan Luka, FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya kazanma arzusunu dile getirdi ve herhangi bir turnuvada "hedefinin hep aynı olduğunu" belirtti:



"Hedef hep aynı. Şampiyonaya gittiğimiz her zaman, amaç kazanmaktır. Ne olacağı ayrı bir konu. Hedef benim için hep aynıdır."



Mavericks ile geçtiğimiz sezon Luka, 32.4 sayı, 8.6 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalamıştı.



