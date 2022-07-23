Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı

Fenerbahçeli Luiz Gustavo'nun oğlu Milan Marx Dias, Türkiye'den ayrılacaklarına dair paylaşım yapıp sildi.

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Luiz Gustavo'nun oğlundan ayrılık paylaşımı
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23 Temmuz 2022 00:45
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Luiz Gustavo'nun oğlundan sürpriz bir paylaşım geldi.

34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oğlu Milan Marx Dias, kişisel Instagram hesabından Türkiye ve Fenerbahçe'den ayrılacağını ima eden bir paylaşım yaptı. Milan Marx'in Instagram paylaşımını yaptıktan kısa süre sonra silmesi ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım:



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