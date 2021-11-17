Luiz Gustavo için bir ihtimal daha var!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo bireysel idmanlara başladı. Derbide 11 oynaması zor ancak kulübede olarak 2. yarıda takıma destek vermek için yoğun çaba harcıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luiz Gustavo için bir ihtimal daha var!
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17 Kasım 2021 10:20
Luiz Gustavo Dias
Luiz Gustavo Dias
Fenerbahçe
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'nun bireysel çalışmalara start vermesiydi. Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.

11 OYNATILMASI BÜYÜK RİSK

Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.  

 
 


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