Luiz Gustavo için bir ihtimal daha var!

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde günün en sevindirici haberi, Luiz Gustavo'nun bireysel çalışmalara start vermesiydi. Tecrübeli ön libero saha çalışmalarıyla sakatlık sonrası kontrollü antrenmanlara başlayarak derbi öncesi teknik heyeti mutlu etti.Buna rağmen Pereira ve kurmayları, maça Gustavo ile başlamanın hem takım hem kendisi için riskli olduğu görüşünde. Her şey yolunda giderse 34 yaşındaki Brezilyalı, G.Saray maçında kulübede olup oyuna sonradan girebilecek. Bu da teknik heyetin alternatiflerini artırmış olacak.