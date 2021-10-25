Luis Suarez'den El Clasico yorumu: "Real Madrid istese 4 atardı!"

Atletico Madrid'de forma giyen Luis Suarez, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan El Clasico'yu değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Luis Suarez'den El Clasico yorumu: 'Real Madrid istese 4 atardı!'
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25 Ekim 2021 17:17
İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, eski takımı Barcelona'nın Real Madrid ile oynadığı El Clasico karşılaşmasını değerlendirdi.

Barcelona'nın artık farklı oynadığını söyleyen Uruguaylı yıldız, "Barcelona, birkaç yıl önceki gibi değil ve bu takım, o yıllardaki gibi gibi oynamıyor" dedi.

"OYUNCULAR YETERSİZ"

Katalan ekibindeki bazı oyuncuların yetersiz olduğunu söyleyen Suarez, "Barcelona agresif değil ve takım gibi oynamıyorlar. Bu seviye için yetersiz oyuncular var ve takımda oyun aklı yok" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın hücum gücünün yetersiz olduğunu söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Takımın hücum gücü çok az, savunmada da tam bir karmaşa hakim" şeklinde görüş bildirdi.

Real Madrid maçını yorumlayan Suarez, "Madrid istese 4 atardı. Barcelona, Ansu Fati olmadan bir şey yapamayacak seviyede" açıklamasında bulundu.


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