Luan Peres sol dizinden ameliyat edildi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Luan Peres, sol dizinden ameliyat oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Luan Peres sol dizinden ameliyat edildi
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04 Ekim 2023 20:40
Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in sol dizinden ameliyat edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Luan Peres, Almanya'nın Münih şehrinde sol dizinden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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