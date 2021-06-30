Lourency, Göztepe için yola çıkıyor

Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren Lourency Rodrigues, Göztepe için yola çıkıyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Lourency, Göztepe için yola çıkıyor
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30 Haziran 2021 13:25
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in bir süre önce açıkladığı Brezilyalı sağ kanat Lourency Rodrigues'in transferinin bitme aşamasında olduğu öğrenildi.

Gil Vicente ile sözleşmesi sona eren futbolcuyla maddi şartlarda da pürüzlerin giderildiği ve 25 yaşındaki Sambacı'nın imza için İzmir'e geleceği öğrenildi.

Lourency Rodrigues, geçen sezon 34 maçta forma giyerken, fileleri 5 kez sarsıp, 1 asist üretti.


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