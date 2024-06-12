Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes maçı kapalı gişe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün Anadolu Efes'i konuk edecek.



Sarı-lacivertli kulüp, maç için satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, '' 12 Haziran Çarşamba günü (bugün) 20.30'da Anadolu Efes'i konuk edeceğimiz Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off serisi dördüncü maçı biletlerinin tamamı tükenmiştir! Satışlar yalnızca 417 blok öğrenci biletleri için salon gişesinden devam edecektir. Büyük Fenerbahçe Taraftarına göstermiş oldukları yoğun ilgi için teşekkür ederiz!'' ifadeleri kullanıldı.





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