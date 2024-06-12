Okan Buruk'un Yunus Akgün planı!

Bu sezon yerli oyunculardan maksimum verim alan Okan Buruk yeni sezon hedefini Yunus Akgün olarak belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Okan Buruk'un Yunus Akgün planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 09:36
Bu sezon yerli oyunculardan maksimum derecede büyük verim alan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yeni hedefini Yunus Akgün olarak belirledi.

Tecrübeli hoca, geçen yılı Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor.

Tekniği ve hızıyla beğendiği Yunus'u sağ kanat ve 10 numarada deneyecek Okan Buruk, gelecek sezon takımın yıldızlarından yapmayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Sezonu Leicester'da geçiren Yunus Akgün, 34 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery