Okan Buruk'un Yunus Akgün planı!

Bu sezon yerli oyunculardan maksimum derecede büyük verim alan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yeni hedefini Yunus Akgün olarak belirledi.
Tecrübeli hoca, geçen yılı Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor.
Tekniği ve hızıyla beğendiği Yunus'u sağ kanat ve 10 numarada deneyecek Okan Buruk, gelecek sezon takımın yıldızlarından yapmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Sezonu Leicester'da geçiren Yunus Akgün, 34 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli hoca, geçen yılı Leicester'da kiralık geçiren 23 yaşındaki oyuncuyu çok beğeniyor.
Tekniği ve hızıyla beğendiği Yunus'u sağ kanat ve 10 numarada deneyecek Okan Buruk, gelecek sezon takımın yıldızlarından yapmayı planlıyor.
SEZON PERFORMANSI
Sezonu Leicester'da geçiren Yunus Akgün, 34 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.