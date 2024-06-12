A Milli Takım'da 8 isim belli!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO2024'teki Gürcistan maçı için 8 ismi belirledi. İtalyan teknik adam, 3 forma için karar verecek.

A Milli Takım'da 8 isim belli!
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan yeni çıktığı için hazırlık maçlarında oynatmadığı ancak hazır olduğunu belirttiği İsmail Yüksek'in hızlı bir başlangıçla sahalarda yer almasını bekliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, milli takımın başına geçtiği günden bu yana Hakan Çalhanoğlu ile birlikte oynayan en verimli ismin İsmail Yüksek olduğuna kanaat getirdi. Gürcistan maçında yüzde 100'ü ile sahada olmak adına vites artıran başarılı orta saha da göreve hazır olduğunu hocasına iletti. Montella'nın İsmail, Hakan ve Arda üçlüsüyle bir orta saha planı içerisinde olduğu kaydedildi.

İLK MAÇ İÇİN 8 İSİM BELLİ

Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya maçlarında yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu. Buna göre takımın ana omurgasını oluşturacak isimler; Mert Günok, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Barış Alper Yılmaz olacak. Abdülkerim'in partnerinin kim olacağı ise şu an için merak konusu.



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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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