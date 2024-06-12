Fenerbahçe'de 2 yıldızın gözü Mourinho'da

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte yeni sezonun çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Umut Nayir ve Ryan Kent'in kaderi tecrübeli teknik adamın elinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de 2 yıldızın gözü Mourinho'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 08:35
Son güncelleme 12 Haziran 2024 08:39
Fenerbahçe'de Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor. Portekizli hocanın takımın başına geçmesiyle birlikte Sarı-Lacivertliler'in yıldızları için de merak uyandıran bir döneme girilmiş durumda.

TEKLİFLER VAR

Tecrübeli forvet, geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye imza atmış, umduğu kadar forma şansı bulamayınca ikinci yarıda Pendikspor'a kiralanmıştı. Sarı-Lacivertliler'de kalması zor görünen Umut Nayir için eski takımı Göztepe devreye girdi.

Golcü oyuncu, 2016- 17'de 1. Lig'deyken İzmir ekibinin formasını giymiş, 13 golle takımının Süper Lig bileti almasında büyük pay sahibi olmuştu. Göztepe'nin hem Umut hem de Fenerbahçe ile temasa geçerek ilk teklifi sunduğu öğrenildi.

KENT BEKLEMEDE

Ryan Kent için büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de ilk sezonu umduğu gibi geçmedi. İlk yarıda fazla şans bulamayan İngiliz oyuncu, sezonun ikinci bölümünde ise TFF'ye verilen kadrodan çıkartıldı. 27 yaşındaki futbolcu şimdi Jose Mourinho ile çalışmayı iple çekiyor.

Kent, sezon öncesi hazırlık çalışmalarında kendini gösterip dünyaca ünlü teknik adamın gözüne girmeye çalışacak. Bunu başaramaması halinde, bu transfer döneminde ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery