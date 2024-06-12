Brad Friedel'den 13 milyonluk harekat

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu.
KULÜP BULACAK
Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti.
Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi.
13 MİLYONLUK TASARRUF
Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak.
Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.
KULÜP BULACAK
Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti.
Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi.
13 MİLYONLUK TASARRUF
Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak.
Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.
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