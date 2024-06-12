Brad Friedel'den 13 milyonluk harekat

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş tam 6 isimle yollarını ayırarak 13 milyon euro tasarruf etmek istiyor.

Haber; Sabah
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Brad Friedel'den 13 milyonluk harekat
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12 Haziran 2024 09:33
Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Danışmanı Friedel'ın ilk etaptaki görevi belli oldu.

KULÜP BULACAK

Siyah- beyazlı yönetim, öncelikli olarak takımda düşünülmeyen isimlere kulüp bulunmasını talep etti.

Kara Kartal; Aboubakar, Rebic, Rosier, Amartey ve Onana'yı Friedel'a iletirken, İngiltere'den talipleri olduğu konuşulan Chamberlain'in de ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi.

13 MİLYONLUK TASARRUF

Beşiktaş'ın hedefi, yeni transferlere hem yer hem de bütçe açmak.

Bu isimler içinde 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar zirvede yer alırken, Rebic ve Chamberlain 2.5 milyon, Amartey 1.7 milyon, Rosier 1.3 milyon ve Onana ise 1.5 milyon euro alıyor. 6 ismin toplam maliyeti 13 milyon euro'yu buluyor.



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