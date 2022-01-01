Lou Williams, Clippers'a geri dönmeye açık!

Atlanta Hawks guardı Lou Williams, gelecekte eski takımı LA Clippers'a geri dönmeye açık olduğunu belirtti.



35 yaşındaki Williams, Clutchpoints'ten Tom Azarly ile yaptığı bir röportajda bu değerli fırsatı yakalamaya istekli olduğunu söyledi:



"Kesinlikle. Mantıklı olursa, kesinlikle. Dediğim gibi, kimseye karşı dargınlığım yok. Açıkçası, burada hala harika ilişkilerim var, bu yüzden her iki taraf için de mantıklı olursa, yapılır."



Geçen sezon Clippers, Lou'yu Rajon Rondo karşılığında Hawks'a takas etmişti. Yıldız Trae Young'ın arkasında bir yedek ve akıl hocası olarak görev yapan Williams, takımın Doğu Konferansı Finalleri'ne ulaştığı geçen yılki derin playoff maratonunun çok önemli bir üyesiydi.



