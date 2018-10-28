"TEKNİK DİREKTÖR BENİM, SORUMLULUK DA BENİM"

Teknik Direktörüi, 5-1'likhezimetinin ardından açıklamalarda bulundu ve eleştirilere rağmen göreve devam etmeyi düşündüğünü belirtti.Henüz Ekim ayında olduğumuzu vurgulayan İspanyol teknik adam, "Üzgünüm ancak devam etmek için gereken güce de sahibim. Ekim ayındayız henüz, bu anlanması gereken bir gerçek. Durum tersine çevirilebilir ve takım da gelişmeye devam edebilir. Şu anda şartlarımıza yetişemeyen oyuncular var. Üzgünüm ama bu takımın başında devam etme gücüm olduğundan eminim" ifadelerini kullandı.Sorumlunun kendisi olduğunun farkındalığını da yaşadığını söyleyen Lopetegui, "Futbolun nasıl işlediğini biliyoruz. Teknik direktör benim ve sporda sorumluluk teknik direktördedir. Aptal değilim ama bundan fazlası var, birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz. Çok üzücü bir gün geçiyoruz ama yine de Madrid'in bu sene kutlama da yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.Real Madrid La Liga'da 10. hafta sonunda lider Barcelona'nın 7 puan arkasında 9. sırada yer alıyor.