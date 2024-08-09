Lonzo Ball'un iyileşme sürecinde olumlu gelişme!

Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un, 2024-25 sezonu için geri dönüş yolunda tam temaslı beşe beş antrenman maçlarına katılmaya başladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lonzo Ball'un iyileşme sürecinde olumlu gelişme!
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09 Ağustos 2024 14:48
Chicago Bulls point guardı Lonzo Ball'un, 2024-25 sezonu için geri dönüş yolunda tam temaslı beşe beş antrenman maçlarına katılmaya başladığı bildirildi.

Chicago Sun-Times'tan Joe Cowley, Ball'un Ağustos ayında başlaması planlanmış olan antrenman maçlarında hiçbir aksilik yaşamadığını belirtti.

Ağustos 2021'de Bulls'a takas edilen Ball, dört yıllığı 85 milyon dolarlık bir uzatma imzalamış ve menisküs yırtığı nedeniyle kenarda kalmadan önce etkili bir ilk sezon geçirmişti.

Ocak 2022'de sol dizinden ameliyat olduktan sonra Ball, sezonun geri kalanını kaçırmış ve sonraki yıl tekrarlayan sorunlarla mücadele etmişti.

Şubat 2023'te Ball, kalıcı diz rahatsızlığı nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamı için kadro dışı kalmış ve Mart ayında kıkırdak nakli geçirdikten sonra, 2023-24 sezonunun tamamında da kenarda oturmuştu.

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