Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde alınan ilk yenilgi sonrası teknik direktör değişikliğine gitti.



Milli arada Rus ekibinin başına Alman teknik adam Markus Gisdol getirildi. Gisdol yeni takımıyla çıktığı ilk mücadelede, Rubin Kazan ile deplasmanda 2- 2'lik beraberlik elde etti. Lokomotiv bu sonuçla, 11 haftası geriden kalan Rusya Ligi'nde 18 puanla 5. sıraya geriledi.



Takımın en dikkat çeken özelliği, kadrodaki büyük çoğunluğu genç oyuncuların oluşturması. İlk 11'de genellikle 20-25 yaş arasında isimler yer alıyor. Gisdol, ilk maçında 17 yaşındaki kaleci Khudyakov'a şans tanıdı. Ancak Galatasaray karşısında 35 yaşındaki kaptan Guilherme'nin oynaması bekleniyor.



Zhemaletdinov da tehlikeli



Takımın en tehlikeli ismi, yine en tecrübeli oyunculardan, 31 yaşındaki Smolov. Rus santrfor, 11 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı ve çok formda. Orta sahada hücuma yönelik oynayan Rifat Zhemaletdinov da, 4 gol 5 asistlik performansıyla önlem alınması gereken bir diğer yetenek. Moskova ekibinin Galatasaray karşısında 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 sistemiyle oynaması bekeniyor.



Stoperde sıkıntıları var



Lokomotiv Moskova'nın son haftalardaki en büyük sıkıntısı savunmada. Çünkü ellerinde sadece tek bir stoper kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Pablo dışındaki tüm stoperlerin sakatlığı var. Bu nedenle ön libero Barinov'u Pablo'nun yanında sol stoper olarak kullanıyorlar. Galatasaray forvetleri bu sorunu avantaja çevirebilir.





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