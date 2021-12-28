Lokomotiv'in eski başkanı: 'Rangnick bir dolandırıcı'

Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova'nın eski başkanı Olga Smorodskaya, Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick hakkında açıklamalarda bulundu.



Rangnick'in bir dolandırıcı olduğunu söyleyen Smorodskaya, "Ralf Rangnick'in herhangi bir stratejisi yok. Düşünceleri çok banal. Genel felsefemiz oyuncuları ucuza alıp, pahalıya satmak. Ancak Rangnick'in aldığı hiçbir oyuncu, geldiği değerin fazlasına satılmayacak. Transferleri sadece kendileri için yapıyorlar. O ve ekibi dolandırıcı." ifadelerini kullandı.



Alman teknik direktör ve ekibinin Rusya Ligi'ne inanmadıklarını belirten Olga Smorodskaya, "Rangnick ve ekibinin oyuncu alım-satım işlerinde iyi bir üne sahip olduklarını düşünüyorum ama bize hiçbir şey katmadılar. Rusya Ligi'nin diğer liglerden geri kalmış olduğuna inanıyorlardı." dedi.



Ralf Rangnick, 6 Temmuz 2021'de Lokomotiv'de sportif direktörlük görevini üstlenmiş ancak Manchester United'dan gelen teklif sonrası 28 Kasım 2021'de görevinden ayrılmıştı.





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