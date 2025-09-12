12 Eylül
Esenler Erokspor-Hatayspor
17:00
12 Eylül
Bodrum FK-A.Demirspor
20:00
12 Eylül
Leverkusen-E. Frankfurt
21:30
12 Eylül
Sevilla-Elche
22:00
12 Eylül
Marsilya-Lorient
21:45
12 Eylül
Paderborn-Bochum
19:30
12 Eylül
Arminia Bielefeld-Magdeburg
19:30
12 Eylül
Standard Liege-KV Mechelen
21:45
12 Eylül
Benfica-Santa Clara
22:15
12 Eylül
Ipswich Town-Sheffield United
22:00

Loide Augusto, Çaykur Rizespor'da!

Çaykur Rizespor, Vasco da Gama'dan Loide Augusto'yu 1 yıllığına kiraladı.

12 Eylül 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Loide Augusto, Çaykur Rizespor'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Angolalı kanat oyuncusu Loide Augusto'yu kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaşmaya varılmasının ardından futbolcunun İstanbul'a gelerek Acibadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Augusto'nun daha sonra 1 yıllık anlaşmayı imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Augusto'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

25 yaşındaki Augusto daha önce Süper Lig'de Alanyaspor forması giymişti. 

