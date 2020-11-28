Loic Remy, Galatasaray maçıyla dönüyor

Çaykur Rizespor'da ligde oynadığı 8 maçta attığı 6 golle takımını sırtlayan Fransız golcü Loic Remy, koronavirüs tedavisinin ardından tamamen hazır hale geldi. Bu gelişmelerin ardından 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bugün Galatasaray ile oynanacak olan kritik maçta sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.Golcü oyuncu, Atmacalar'ın hocası Stjepan Tomas'ın bu maçtaki en önemli kozu olacak. Bu arada Rizespor'da Başkan Hasan Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sarı-Kırmızılılar'dan daha iyi olduklarını belirten Kartal, "Galatasaray ile takımımızı karşılaştırdığımızda, biz aşağıda değiliz. Şu aşamada bir tık yukarıdayız. Galatasaray iyi bir takım ama sporcuları değerlendirdiğimizde, biz daha iyi durumdayız" dedi.