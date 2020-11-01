enrique 90. dakikada topu ağlara yolladı, tartışılan pozisyonda VAR incelemesinin ardından ofsayt olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile Bayram Bektaş'ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.Rizespor'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Loic Remy kaydetti. Baiano'nun sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine düzgün bir vuruş yapan Remy'nin şutu köşeden ağlarla buluşurken Remy bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6 yaptıÖte yandan Kayserispor'da HAlınan bu sonucun ardından Rizespor 11 puana yükselirken, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Kayserispor ise 6 puanda kalarak bu sezonki 4. yenilgisini aldıLigin bir sonraki haftasında Kayserispor sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor BAY geçecek