İngiltere FA Cup 3. tur mücadelesinde Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Wolverhampton, Liverpoool'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.Wolverhampton, bu galibiyetle FA Cup'ta bir üst tura çıkarken, Liverpool kupaya veda etti.Liverpool karşısında ev sahibine turu getiren golleri 38. dakikada Raul Jimenez, 55. dakikada Ruben Neves kaydetti.Liverpool'un tek golünü ise transferde adı Galatasaray ile anılan Divock Origi 51. dakikada attı.