Liverpool'da '100'ler kulübü'nün son üyesi Muhammed Salah

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, takımının 100'ler kulübüne girdi.



Takımının Everton ile 2-2 berabere kaldığı son lig maçında bir kez ağları sarsan 28 yaşındaki Salah, Liverpool formasıyla 100 gol barajına ulaşan 17. oyuncu olarak kulüp tarihine adını yazdırdı.



Son olarak takımın efsane oyuncularından İngiliz Steven Gerrard'ın 2008 yılında dahil olduğu 100'ler kulübünün ilk sırasında ise Liverpool formasıyla 346 gole imza atan Galli eski yıldız santrafor Ian Rush yer alıyor.



Liverpool formasıyla 100 gole ulaşan oyuncular şöyle:



1- Ian Rush – 346



2- Roger Hunt – 285



3- Gordon Hodgson – 241



4- Billy Liddell – 228



5- Steven Gerrard – 186



6- Robbie Fowler – 183



7- Kenny Dalglish – 172



8- Michael Owen – 158



9-Harry Chambers – 151



10- Sam Raybould – 130



11- Jack Parkinson – 128



12- Dick Forshaw – 123



13- Ian St John – 118



14- Jack Balmer – 110



15- John Barnes – 108



16- Kevin Keegan – 100



17- Muhammed Salah – 100



