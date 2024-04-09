Liverpool, yeni Klopp'unu buldu!

Liverpool, sezon sonunda görevi bırakacak olan Jürgen Klopp'un boşluğunu doldurdu.



Avrupa'da birçok basın kuruluşunun son dakika olarak verdiği gelişmeye göre; Liverpool, Sporting Lizbon'un başarılı teknik adamı Ruben Amorim ile prensip anlaşmasına vardı. Portekizli teknik adamın bu yazdan itibaren geçerli olmak üzere 2027 yazına kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Ruben Amorim'in çalıştırdığı Sporting, Portekiz Ligi'nde 1 maçı eksik olmasına rağmen 71 puanla takipçisi Benfica'nın 4 puan önünde lider konumda bulunuyor.



RUBEN AMORIM KİMDİR?



Benfica altyapısında yetişen ve futbol hayatının çok büyük çoğunluğunu Benfica'da geçiren Ruben Amorim, 32 yaşında yine aynı kulüpte futbola veda etti. 14 kez Portekiz milli takım formasını giyen Amorim, kariyerinde Belenenses, Braga ve Al Wakrah kulüplerinin de formalarını kısa süreli terletti.



Antrenörlük kariyerine 2018 yazında Casa Pia teknik direktörü olarak başlayan Amorim, daha sonra Braga B takımına geçti. Burada Eylül 2019 - Aralık 2019 arası görev alan Amorim, ardından Braga'nın teknik direktörü oldu. 13 maçta yakaladığı 2.38 puan ortalaması ve Portekiz Lig Kupası başarıları Amorim'i Sporting Lizbon'a taşıdı.



Genç teknik adam, Sporting Lizbon ile ilk sezonunda heyecan verici bir takım yarattı ve lig şampiyonluğunu elde etti. Son yıllarda istikrar problemi yaşayan Sporting Lizbon'u sürekli olarak zirve yarışının içerisinde tutmayuı başardı. Sporting ile lig şampiyonluğunun yanısıra 2 Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.





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