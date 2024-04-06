Liverpool yeni hocasını İtalya'da buldu

Jürgen Klopp'un verdiği flaş ayrılık kararı sonrasında teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool gözünü Thiago Motta'ya çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Liverpool yeni hocasını İtalya'da buldu
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06 Nisan 2024 18:21
Jürgen Klopp sezon ortasında verdiği flaş ayrılık kararıyla birlikte teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool listesini belirlemeye başladı.

İYİ İŞLER ÇIKARIYOR

İtalyan basınında çıkan habere göre Liverpool, bu sezon Bologna ile iyi işler çıkartan Thiago Motta'yı takımın başına getirmeyi düşünüyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 41 yaşındaki İtalyan teknik direktör için Liverpool'un yanı sıra, Manchester United, Barcelona, Juventus ve Paris Saint-Germain de ilgileniyor.

68 MAÇA ÇIKTI

Bologna'nın başında 2 sezonda 68 resmi maça çıkan Thiago Motta bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet alırken, 1.72 puan ortalaması tutturdu.

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