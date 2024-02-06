Liverpool gözünü Juventus'un yıldızına çevirdi

Geçtiğimiz günlerde Jürgen Klopp'un ayrılık kararıyla sarsılan Liverpool gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için çalışmalara başladı.



Yaz transfer döneminde Muhammed Salah'ı ciddi bir bonservis bedeliyle göndermeyi düşünen İngiliz devi, Salah'ın alternatifini belirledi.



GÖZLER JUVENTUS'UN YILDIZINDA



Footbaal Italia'da yer alan habere göre Liverpool gözünü Juventus forması giyen Federico Chiesa'ya çevirdi.



Liverpool sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Federico Chiesa ile görüşmelerine hız verirken oyuncuyla anlaşmayı tamamladıktan sonra Juventus ile görüşecek.



Juventus'un da henüz yeni sözleşme imzalamadığı 26 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusunu bedava şekilde kaybetmemek için yazın gelecek transfer teklifini kabul edebileceği de söylendi.



19 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Juventus formasıyla 19 resmi maça çıkan Federico Chiesa bu karşılaşmalarda 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



