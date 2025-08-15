Liverpool, Giovanni Leoni'yi açıkladı!

Transferde fırtına gibi esen Liverpool, stoper hattını da genç bir isimle güçlendirdi.



Liverpool, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.



30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ



Merseyside ekibi, Leoni'nin transferi için Parma'ya 30 milyon Euro + bonuslar ödeyecek.



Serie A'da geçen sezon dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İtalya U21 kadrosuna da çağrılmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Leoni, geçen sezon Serie A'da 17 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Güncel transfer market değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

