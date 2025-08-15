15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
0-355'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-119'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-463'

Liverpool, Giovanni Leoni'yi açıkladı!

Liverpool, Parma forması giyen stoper Giovanni Leoni'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

15 Ağustos 2025 19:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Transferde fırtına gibi esen Liverpool, stoper hattını da genç bir isimle güçlendirdi.

Liverpool, Parma'da forma giyen 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Merseyside ekibi, Leoni'nin transferi için Parma'ya 30 milyon Euro + bonuslar ödeyecek.

Serie A'da geçen sezon dikkat çeken 18 yaşındaki oyuncu, İtalya U21 kadrosuna da çağrılmıştı. 

SEZON PERFORMANSI

Leoni, geçen sezon Serie A'da 17 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Güncel transfer market değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
