Liverpool Gerrard'ın takımını mağlup etti

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta erteleme maçında şampiyonluk adaylarından Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk oldu.Villa Park'a oynanan maçı Liverpool 2-1 kazanarak kritik bir virajdan üç puanı çıkarmayı başardı.Maçın 3. dakikasında Douglas Luiz'in erken golüyle buz kesen Liverpool'da dengeyi getiren isim 3 dakika sonra Matip oldu ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.İkinci yarıda Tiago ve Salah gibi kozlarını sahaya süren Liverpool, 65. dakikada Mane'nin golüyle öne geçmeyi başardı ve sahadan da galibiyetile ayrıldı.Ligdeki son maçında Tottenham'a puan kaybederek Manchester City'nin puan olarak gerisine düşen Liverpool, bu galibiyetle 86 puana yükseldi ve maç fazlasıyla puanları eşitledi. Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın çalıştırdığı Aston Villa ise 2 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlubiyet aldı ve 43 puanda kaldı.İŞTE MAÇIN ÖZETİ