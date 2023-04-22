⚽️47' Liverpool 1-0 Nottingham Forest

⚽️51' Liverpool 1-1 Nottingham Forest

⚽️55' Liverpool 2-1 Nottingham Forest

⚽️67' Liverpool 2-2 Nottingham Forest

⚽️70' Liverpool 3-2 Nottingham Forest



Anfield'da ilk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarı John Wick filmi gibi... pic.twitter.com/EjzuTDNXSc



— Sporx (@sporx) April 22, 2023

Premier Lig 32. hafta maçında Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.Anfield'da oynanan maçı Liverpool 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti geitren golleri 47 ve 55. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada da Muhammed Salah kaydetti. Nottingham'ın golleri ise 51. dakikada Williams ve 67. dakikada Gibbs-White'dan geldi.Liverpool ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Nottingham Forest, ligde oynadığı son 4 maçtan puan alamadı. Ayrıca galibiyet hasretini 11 maça çıkardı.Alınan bu sonucun ardından Liverpool 50 puana yükseldi. Nottingham Forest 27 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, West Ham deplasmanına gidecek. Nottingham ise Brighton'u ağırlayacak.