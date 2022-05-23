Liverpool'dan sezonun ilk transferi!

Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Liverpool, transfer döneminin ilk hamlesini yaptı.



Liverpool, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Fulham'ın forması giyen Fabio Carvalho ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. 19 yaşındaki orta saha 1 Temmuz'dan itibaren 5 yıllık sözleşmeyle Liverpool'a katılacak.



Carvalho, Fulham'ın bu sezon yeniden Premier Lig'e geri dönmesinde kilit rol oynadı. Portekizli oyuncu 36 maçta 10 gol attı ve 8 asist yaptı.



Liverpool, bu transfer için 5.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca, çeşitli başarı durumlarına bağlı olarak 3.2 milyon euro ödeme yapacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ