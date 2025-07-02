Liverpool'da teknik ekipte değişim: Van Bronckhorst ve Taffarel

Teknik ekipte değişime giden Liverpool, Arne Slot'un yardımcılığına Giovanni van Bronckhorst'u getirirken, kaleci antrenörü Claudio Taffarel ile yollarını ayırdı.

calendar 02 Temmuz 2025 14:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Liverpool'da teknik ekipte değişim: Van Bronckhorst ve Taffarel
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Premier Lig devi Liverpool, teknik ekip yapılanmasında dikkat çeken iki gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN LIVERPOOL'A

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenörlük görevine getirildiği duyuruldu. Hollandalı teknik adam, yeni sezonda teknik direktör Arne Slot'un ekibinde yer alacak.

Van Bronckhorst, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmış ancak görev süresi kısa sürmüştü.

TAFFAREL DEFTERİ KAPANDI



Öte yandan Liverpool, uzun süredir kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Claudio Taffarel ile yollarını ayırdı. Brezilyalı efsane isim, 2021 yılından bu yana kaleci departmanında görev alıyordu.

Taffarel, Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray forması giymiş ve sonrasında da sarı-kırmızılı kulüpte kaleci antrenörlüğü yapmıştı.

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