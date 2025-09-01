Liverpool çıldırdı: Isak ve Guehi!

Transfer döneminin sonuna gelinirken Liverpool, 2 büyük transferi yetiştirmeye çalışıyor.



ISAK'A 150 MİLYON EURO



İngiliz ekibi, Newcastle'da forma giyen İsveçli golcü Alexander Isak'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Newcastle ile anlaşan Liverpool, 25 yaşındaki golcü için 150 milyon bonservis bedeli ödeyecek.



Öte yandan Liverpool, stoper transferi için Crystal Palace forması giyen Marc Guehi'yi kadrosuna katmak için bastırıyor. Gelen bilgilere göre Crystal Palace'ın son şartlarına evet diyen Liverpool, transferi 46 milyon Euro'ya bitirecek.



LIVERPOOL, BU YAZ 340 MİLYON HARCADI



2025/26 sezonun transfer döneminde açık ara en çok parayı harcayan Liverpool, şu ana kadar Wirtz ve Ekitike gibi isimleri kadrosuna kattı. Liverpool, söz konusu transferler için 340 milyon Euro bonservis bedeli harcadı.



Öte yandan Liverpool, başta Luis Diaz ve Darwin Nunez olmak üzere yaptığı satışlardan 276 milyon Euro bonservis bedeli kazandı.