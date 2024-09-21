Liverpool 3 attı, Enes Ünal çaresiz kaldı

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Enes Ünal'ın 76. dakikada oyuna girdiği maçta Bournemouth'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool 3 attı, Enes Ünal çaresiz kaldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Eylül 2024 18:54
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Anfield Road'da kazanan 3-0'lık skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 28. dakikada Luis Diaz, 37. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

Bournemouth'ta Enes Ünal, 76. dakikada Evanilson'un yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetin ardından Liverpool puanını 12'ye yükseltti. Bournemouth 5 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Liverpool, Wolverhampton'a konuk olacak. Bournemouth, Southampton'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery