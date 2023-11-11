Trabzonspor'un ardından Ludogorets'e de boyun eğen Fenerbahçe'nin bir hafta içinde ligde 10, Avrupa'da 9 maçlık yenilmezlik serisi bitti. Savunmada Rodrigo Becao ve Alexander Djiku'nun yanı sıra orta sahada da Fred'in olmayışı, takımı negatif yönde etkilerken başta kaleci Dominik Livakovic'in de dengesini bozdu.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başaran Hırvat eldiven, üst üste alınan mağlubiyetlerde toplamda 7 şutun 5'ini ağlarında buldu. %71.4'ünü kalesinde gören Livakovic, son iki müsabakada 5 gole engel olamayarak önceki performansını arattı.
STOPERDE SON İKİ MAÇTA 3 FARKLI İSİM OYNADI
Yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyet de buna çare olmak adına kadroda farklı kombinasyonlara gitti. Kadıköy'deki Trabzon sınavında stoperde Oosterwolde-Samet Akaydın ikilisi oynarken, Bulgaristan deplasmanında Hollandalı ismin partneri 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek oldu. Merkezde de Fred'in yokluğunda ligde Miha Zajc, Avrupa'da Miguel Crespo forma giydi.
Bu sezon sarı-lacivertlilerde 10 maçta kalesini 5 kez gole kapatmayı başaran Hırvat eldiven, üst üste alınan mağlubiyetlerde toplamda 7 şutun 5'ini ağlarında buldu. %71.4'ünü kalesinde gören Livakovic, son iki müsabakada 5 gole engel olamayarak önceki performansını arattı.
STOPERDE SON İKİ MAÇTA 3 FARKLI İSİM OYNADI
Yaşanan sakatlıklar sonrası İsmail Kartal yönetimindeki teknik heyet de buna çare olmak adına kadroda farklı kombinasyonlara gitti. Kadıköy'deki Trabzon sınavında stoperde Oosterwolde-Samet Akaydın ikilisi oynarken, Bulgaristan deplasmanında Hollandalı ismin partneri 17 yaşındaki Yusuf Akçiçek oldu. Merkezde de Fred'in yokluğunda ligde Miha Zajc, Avrupa'da Miguel Crespo forma giydi.