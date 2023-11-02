Lisandro Martinez'den Emiliano Martinez tepkisi!

Lisandro Martinez, Ballon d'Or ödül töreninde tepki gösterilen Emiliano Martinez ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Lisandro yaptığı açıklamada, "Oyuncu kim olursa olsun saygı duyulması gerekiyordu. O gerçekte her zaman örnek teşkil eden bir tavır sergiliyor." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, törende taraftarın tepkisi sonrası programın yardımcı sunucusu Didier Drogba, nezaket uyarısında bulundu.



Aston Villa forması giyen Arjantinli file bekçisi, ödül töreninde yılın en iyi kalecisi ödülünü almıştı.



