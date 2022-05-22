Lille son saniyede yıkıldı!

Fransa Ligue 1 38. ve son haftasında Burak Yılmaz'ın son kez formasını giydiği Lille, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lille son saniyede yıkıldı!
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21 Mayıs 2022 23:55
Fransa Ligue 1 38. ve son haftasında Lille sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi.

Stade Pierre-Mauroy'da oynanan mücade 2-2 eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin golerini 11. ve 88. dakikalarda Weah kaydetti. Rennes'in golleri ise 41. dakikada Bourigeaud ve 90+3.dakikada Guirassy'den geldi.

Karşılşamda ev sahibi ekibin ikinci golünün asistini Zeki Çelik yaptı.

Lille'e geçtiğimiz günlerde veda edeceğini açıklayan milli oyuncu Burak Yılmaz, 81 dakika sahada kaldı.

Lille, 2021-2022 sezonunu 55 puanla 10. sırada bitirirken, Rennes 66 puanla Avrupa Ligi biletini alan taraf oldu.

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