Lille, Haraldsson ile Monaco'yu devirdi

Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Lille, Monaco'yu konuk etti.
Decathlon Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille 2-1'lik skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti.
Monaco'nun tek golünü ise 45+1'de Takumi Minamino attı.
Lille, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti. Monaco, 40 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, PSG deplasmanına gidecek. Monaco, Reims'i ağırlaycak.
Decathlon Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille 2-1'lik skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti.
Monaco'nun tek golünü ise 45+1'de Takumi Minamino attı.
Lille, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti. Monaco, 40 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, PSG deplasmanına gidecek. Monaco, Reims'i ağırlaycak.
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