Lille, Haraldsson ile Monaco'yu devirdi

Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Lille, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lille, Haraldsson ile Monaco'yu devirdi
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22 Şubat 2025 20:54
Fransa Ligue 1'in 23. hafta maçında Lille, Monaco'yu konuk etti.

Decathlon Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi ekip Lille 2-1'lik skorla kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti.

Monaco'nun tek golünü ise 45+1'de Takumi Minamino attı.

Lille, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti. Monaco, 40 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Lille, PSG deplasmanına gidecek. Monaco, Reims'i ağırlaycak.

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